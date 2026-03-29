Semana Santa 2026: aquí venden pescado hasta con 40 % de descuento

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, constató el despliegue de la Feria "Venezuela Come + Pescado" desde Petare, una iniciativa que busca garantizar los productos del mar a precios accesibles durante esta Semana Santa.
A través de su cuenta de Telegram, Rodríguez destacó que el pescado se consolida como la tercera fuente de proteína en el país, representando el 17% del consumo total de la canasta alimentaria.
De acuerdo con la presidenta, el sector muestra un sólido desempeño en 2026, con un crecimiento del 23% en comparación con el año anterior. Además, las exportaciones en el sector pesquero y de cultivo de alimentos en agua registraron un aumento del 225% en los últimos años, avanzando hacia la producción nacional y el bienestar de la población.
Variedad y precios para todos los bolsillos
La oferta de alimentos incluye opciones que se adaptan a diferentes presupuestos y recetas familiares. Entre las alternativas más económicas se encuentran:
- Mojarra: 800 bolívares.
- Corocoro: 1.200 bolívares.
- Cataco y Chicharra: 1.300 bolívares.
- Picúa: 1.400 bolívares.
- Catalana: 1.600 bolívares.
Opciones especiales y delicias del mar
Para quienes buscan preparaciones más elaboradas o platos especiales para compartir en familia, el operativo también cuenta con las siguientes opciones:
- Jurelete: 1.800 bolívares.
- Calamar: 3.000 bolívares.
- Camarón: 3.000 bolívares.
Jornada especial en Guatire
El municipio Zamora inició su propia feria extendida para abastecer a los hogares locales con productos frescos. Este operativo estará activo todos los días hasta el próximo 3 de abril, en el Mercado Feria Agrícola Zamorana (ubicado frente a la Cruz), en un horario de 7:00 AM a 4:00 PM.
En este punto se pueden encontrar variedades como atún, pargo, carite, curvina, roncador, lamparosa y cataco. También se ofrece el tradicional pescado salado para los platos típicos de la temporada, además de mariscos como pulpo, camarón y cangrejo.
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