Comunicado: Rescatan sanos y salvos a los técnicos atrapados en el sistema hídrico de Tumiriquire

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El gobierno venezolano, a través de la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas informó que fueron rescatados sanos y salvos, los ocho técnicos que quedaron aislados en el sistema hídrico de Tumiriquire.

Los especialistas habían quedado atrapados en el túnel Trasvase Guamacán, durante los trabajos de recuperación del sistema de aguas en la región oriental.

Las labores de rescate fueron ejecutadas por un equipo especializado de alto nivel, señala el comunicado oficial.

El Plan Maestro: Operación Turimiquire

Un equipo externo y multidisciplinario avanza en la remoción de escombros para superar la última obstrucción dentro del túnel Guamacán.

Las labores comprenden:

Incorporación de maquinaria pesada.

Acompañamiento del Consejo de Científicos y equipos técnicos.

Intervención de más de 200 trabajadores.

La combinación de demolición manual y mecánica ha permitido, hasta la fecha, retirar más de 1.000 metros cúbicos de material.

El despliegue cuenta con turnos ininterrumpidos las 24 horas del día, integrando a geólogos, ingenieros civiles y mecánicos junto a la fuerza laboral local. Mientras culminan estas reparaciones críticas en el túnel, se ejecutan planes de contingencia en Araya, Marigüitar, Cumaná y la Isla de Margarita.

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