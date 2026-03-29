Asume la nueva presidenta del Metro de Los Teques: ¿Quién es?

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 29 de marzo, Paola Artahona, fue presentada como la nueva presidenta del Metro de Los Teques.

La información fue difundida por la ministra de Transporte, Jackeline Farías, en redes sociales.

"Damos una calurosa bienvenida a Paola Artahona, quien asume la presidencia del Metro de Los Teques para sumar su experiencia y liderazgo a nuestra invaluable clase obrera. Bajo las orientaciones de la presidenta encargada, @delcyrodriguezv, seguimos avanzando con paso firme en la optimización del servicio para todo el pueblo de Los Teques", reza el post en Instagram.

Artahona, se desempeñaba como vicepresidenta de Metro Los Teques y secretaria de Telecomunicaciones del Ejecutivo regional del estado Miranda

Nuevo presidente del Metro de Caracas

El Metro de Caracas también cuenta con nuevo presidente, se trata de Carlos Segundo Silva Amarista. La designación fue realizada por la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, según Decreto N° 5.303 del pasado 26 de marzo.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube