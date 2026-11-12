FANB activa operativo militar en Apure contra el narcotráfico y el contrabando

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nº 31, inició el despliegue de la operación "Soberanía y Paz" en el estado Apure, con el objetivo de neutralizar corredores logísticos utilizados por grupos irregulares para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en el suroccidente del país.

De acuerdo con el reporte difundido por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), el dispositivo militar abarca labores de patrullaje fluvial y terrestre destinadas a combatir delitos como el abigeato, la extorsión, el secuestro, el contrabando de extracción y el tráfico ilícito de combustible en la entidad llanera.

Las autoridades castrenses indicaron que las unidades desplegadas operan en zonas boscosas y caños para detectar y desmantelar campamentos logísticos, laboratorios, centros de acopio de sustancias estupefacientes y pistas de aterrizaje no autorizadas.

El operativo responde a las características geográficas de Apure, territorio que comparte una extensa frontera con los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, donde las fuerzas militares buscan impedir la consolidación de áreas de repliegue para organizaciones delictivas transfronterizas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube