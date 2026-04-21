Félix Plasencia sostuvo reunión con el Banco Mundial: ¿qué se dijo durante el encuentro?

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El embajador Félix Plasencia sostuvo una reunión de alto nivel con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, marcando un punto de inflexión en las relaciones con este organismo multilateral.

La funcionaria Susana Cordeiro Guerra fue la encargada de oficializar el tono positivo de la reunión a través de sus canales oficiales, destacando lo siguiente:

Calificó la reanudación del compromiso de Venezuela como una "oportunidad verdadera".

El Banco Mundial busca coadyuvar en el proceso para destrabar labores operativas, atraer inversión extranjera y, fundamentalmente, apoyar el crecimiento económico sostenido del país.

Cordeiro aseguró que el organismo se mantiene firme en su sociedad con Venezuela para el "camino por delante".

"Estamos dispuestos a colaborar con Venezuela en el camino que tienen por delante", añadió la alta funcionaria del Banco Mundial, en referencia al proceso de acercamiento tras la reanudación de relaciones anunciada por el organismo.

¿Qué significa esto para Venezuela ?

Este encuentro se suma a la reciente recuperación de la representación venezolana ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los analistas sugieren tres impactos inmediatos:

Acceso a Asistencia Técnica: El Banco Mundial podrá enviar misiones para evaluar y asesorar en la reconstrucción de infraestructura básica (luz, agua, vialidad).

Mejora del Perfil de Riesgo: Este acercamiento envía una señal de confianza a los mercados internacionales, facilitando que empresas privadas vuelvan a ver a Venezuela como un destino seguro para invertir.

Financiamiento de Proyectos Sociales: Se abren las puertas para programas de desarrollo humano y reducción de la pobreza que cuentan con el respaldo del organismo.

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