Inicio de vacaciones escolares en Venezuela: fecha de culminación del período de clases

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A pocas semanas para que culmine el período escolar 2025 - 2026 en Venezuela, las instituciones educativas ya se preparan para despachar a los estudiantes a las vacaciones escolares.

Según el calendario escolar pautado por el Ministerio de Educación para el año en curso, las vacaciones escolares inician el 20 de julio próximo.

Fecha de culminación de clases

Es por ello que, el Ministerio de Educación reiteró que las clases culminarán el viernes 17 de julio. Las actividades y evaluaciones están pautadas para finalizar en esa fecha señala el cronograma oficial.

Cronograma del Ministerio de Educación señala lo siguiente:

17 de julio : fin de las actividades evaluativas con los estudiantes.

: fin de las actividades evaluativas con los estudiantes. 21 de julio : Consejo docente de evaluación y balance general.

: Consejo docente de evaluación y balance general. Última semana de julio : Actos de promoción y entrega de boletas.

: Actos de promoción y entrega de boletas. 31 de julio : Cierre oficial del año escolar.

: Cierre oficial del año escolar. En el mes de septiembre tiene pautado el inicio del periodo escolar, 2026 2027 en todos los planteles educativos del país.

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