Inicio del año escolar tras los sismos: experta detalla las cinco medidas obligatorias para el retorno seguro

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El inicio del año escolar 2026-2027 en Venezuela exige medidas urgentes de protección para los estudiantes tras doble terremoto registrado en el pasado 24 de junio.

Ante este escenario, la abogada y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Yumildre Castillo, adviertió sobre la necesidad de garantizar espacios educativos adecuados.

Para asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la profesora de la UCAB propone cinco obligaciones prioritarias que el gobierno debe cumplir antes de abrir los planteles.

Certificación técnica de la infraestructura educativa

De acuerdo con la docente, ningún centro educativo debe reiniciar actividades sin un informe de ingeniería civil que avale su resistencia a los temblores. Las revisiones visuales no bastan para detectar fallas ocultas en las paredes o columnas de las edificaciones. Por ello, el Estado debe emitir un aval formal que descarte riesgos de colapso y brinde tranquilidad a la comunidad escolar.

Desocupación de planteles usados como refugios temporales

Por otro lado, las instituciones que albergan a familias damnificadas por los terremotos no pueden dar clases al mismo tiempo. Entre las recomendaciones de Castillo se mencionó que gobierno debe reubicar a estas personas en viviendas dignas y alternativas antes del comienzo del año escolar.

Asímismo, las escuelas requieren suministro constante de agua potable, electricidad y baños funcionales para evitar emergencias sanitarias, ya que la falta de condiciones higiénicas en los colegios facilita la aparición de brotes de enfermedades entre alumnos y profesores.

Atención a la salud mental en las aulas

Con respecto al apoyo emocional, los movimientos telúricos generaron secuelas psicológicas en niños, jóvenes y adultos que el sistema educativo debe atender. Los maestros necesitan preparación en primeros auxilios físicos y emocionales para detectar casos de ansiedad, estrés o duelo. La implementación de programas de acompañamiento ayuda a estabilizar el entorno del aula.

Actualización de los planes de evacuación y gestión de riesgo

La docente de la UCAB también expresó que cada institución escolar debe diseñar y validar sus rutas de salida, áreas de encuentro externas y protocolos de emergencia. Las autoridades tienen que incorporar simulacros obligatorios desde la primera semana de clases para crear una cultura de prevención. Según la experta, la preparación constante disminuye la vulnerabilidad de la comunidad educativa ante nuevos eventos naturales.

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