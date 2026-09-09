Unit Finance bajo la lupa: Sudeban advierte que la aplicación no tiene autorización en Venezuela

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Las ofertas de créditos rápidos a través de aplicaciones y redes sociales han aumentado en Venezuela, pero también los riesgos asociados a estos servicios.

Una de las plataformas señaladas es Unit Finance, que promociona préstamos digitales con supuestas aprobaciones rápidas, aunque no cuenta con autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) para operar en el país.

Los especialistas en finanzas y seguridad digital aconsejan desconfiar de las propuestas que prometen dinero inmediato, pocos requisitos y aprobación garantizada. Este tipo de ofertas puede utilizar estrategias para atraer a personas que necesitan financiamiento urgente y posteriormente solicitar información o pagos antes de completar el supuesto préstamo.

Además, los permisos que solicitan algunas aplicaciones representan otro elemento que debe generar preocupación. Una herramienta financiera que exige acceso a contactos, fotografías u otros archivos personales puede representar un riesgo adicional para la privacidad del usuario.

Verificar antes de entregar información

Ante esta situación, la recomendación principal es comprobar la legitimidad de cualquier empresa que ofrezca créditos en línea. Los ciudadanos deben consultar los registros oficiales de Sudeban antes de proporcionar información bancaria, documentos personales o realizar transferencias relacionadas con una solicitud de préstamo.

También resulta importante revisar las condiciones del financiamiento, identificar quién respalda la operación y evitar cualquier servicio que no proporcione información clara sobre su funcionamiento.

En un contexto donde los servicios financieros digitales tienen cada vez mayor presencia, la prevención resulta fundamental. Verificar la autorización de una plataforma antes de utilizarla puede evitar pérdidas económicas y proteger los datos personales de los ciudadanos.

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