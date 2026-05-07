Los "cuida carros" se apoderan de las calles: Asamblea Nacional busca soluciones a esta problemática

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La Asamblea Nacional (AN), a través de su Comisión de Administración y Servicios, puso en marcha un ciclo de mesas de trabajo para abordar de manera integral la problemática de los estacionamientos en el país.

Esta iniciativa busca establecer un marco normativo que ponga fin a las arbitrariedades en el cobro de tarifas y recupere el orden en los espacios públicos.

¿Cuál es la propuesta?

El diputado José Gregorio Correa, segundo vicepresidente de la comisión, denunció la proliferación de irregularidades en las vías públicas, señalando que se ha permitido una suerte de gestión privada ilegal de los espacios que pertenecen a todos los ciudadanos.

"Es un problema de violencia y de los mal llamados ‘cuidadores’, quienes se han dedicado a privatizar las vías como si fuesen propiedad particular", declaró, de acuerdo a un video difundido en redes sociales

Para garantizar una normativa equilibrada, el Poder Legislativo convocó a una representación diversa que permitió contrastar las realidades de los distintos actores involucrados con gremios privados, el sector público y la sociedad civil.

En ello participaron la Cámara de Centros Comerciales, la Asociación de Centros Comerciales y la Cámara de Estacionamientos, representantes gubernamentales y líderes vecinales que expusieron las denuncias y dificultades que enfrentan los usuarios diariamente ante la falta de orden y seguridad en las calles.

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