Un total de 119 organizaciones de la sociedad civil venezolana demandaron este jueves la anulación completa de tres instrumentos legales que califican como contrarios a los derechos fundamentales y orientados a restringir la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG), descartando que una simple revisión normativa resulte suficiente.

En un pronunciamiento conjunto divulgado por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), las agrupaciones sostuvieron que los anuncios oficiales sobre posibles modificaciones legales no bastan para establecer garantías reales de participación ciudadana.

“La normativa que mantiene cerrado el espacio cívico venezolano no debe ser revisada, sino derogada”, enfatizaron las entidades suscribientes, tras señalar que dichas disposiciones vulneran la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el comunicado, las normas cuya eliminación integral exigen las organizaciones son:

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar.

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación

Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como Ley Antisociedad.

Las firmantes precisaron que estas leyes integran un conjunto de al menos 38 instrumentos jurídicos y regulatorios acumulados durante más de un cuarto de siglo, diseñados para limitar el margen de acción de la sociedad civil y propiciar mecanismos de persecución.

Frente a este panorama, el bloque de organizaciones solicitó formalmente a la Asamblea Nacional la derogación total de las tres leyes, junto con el cese inmediato de su aplicación y el archivo de todos los procedimientos sancionatorios abiertos bajo ese marco.

Asimismo, reclamaron restituir el sistema de inscripción de las asociaciones civiles mediante simple notificación, tal como lo establece el Código Civil, y exhortaron a la comunidad internacional a incluir estas peticiones como requisitos indispensables dentro de las mesas de diálogo y reinstitucionalización del país.

Entre las entidades que respaldan el documento destacan Provea, Foro Penal, Espacio Público, Acceso a la Justicia, CEPAZ, CIVILIS, Cecodap, Consorven e IPYS Venezuela, acompañadas por diversas organizaciones humanitarias, gremiales y defensoras de derechos humanos, las cuales coinciden en que la reconstrucción del Estado de derecho tras los hechos de inicios de 2026 exige un entorno cívico seguro y libre de trabas legales.

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