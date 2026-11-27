El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) expresó su expectativa de que se concrete “en el corto plazo” la derogación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar anunciada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En su cuenta de X, la organización instó al Parlamento a extender la revisión normativa hacia otros instrumentos legales actualmente vigentes en Venezuela.

La organización advirtió que, además de la Ley Simón Bolívar, persisten en el ordenamiento jurídico otras leyes que han servido como mecanismo para “criminalizar la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y la disidencia política” en el país.

La postura fijada por el CNP coincide con la solicitud realizada horas antes por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que también demandó rapidez a la Asamblea Nacional en el trámite de estas medidas e instó a incorporar de forma explícita la derogación de la Ley contra el Odio dentro de la agenda de reformas legales.