La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de magnitud 3.5 registrado la noche de este jueves 26 de noviembre a las 7:11 p. m. (19:11 hora local), con epicentro localizado a 19 kilómetros al sur de Caja Seca, en el eje sur del Lago de Maracaibo (entre los estados Zulia y Mérida).

De acuerdo con el boletín sismológico oficial emitido por el organismo, el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial de 6,2 kilómetros y se ubicó exactamente en las coordenadas 8.977° de latitud norte y -71.105° de longitud oeste.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y los cuerpos de gestión de riesgo de la región andina y surlaguense no han reportado daños estructurales ni personas afectadas tras el temblor.

Ficha técnica del evento sismológico

Fecha y hora local: Jueves 26 de noviembre de 2026, a las 7:11 p. m. (19:11 HLV).

Magnitud (Mw): 3.5.

Profundidad: 6,2 kilómetros.

Epicentro: 19 km al sur de Caja Seca (coordenadas 8.977 N, -71.105 O).

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