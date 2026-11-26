El jefe de la delegación del Gobierno venezolano en las negociaciones con la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desmintió que durante el cuarto ciclo de conversaciones se hayan abordado reformas vinculadas a la legislación electoral.

“Si me preguntas acerca de los elementos relacionados con las leyes electorales, pues no se ha tratado en la mesa de diálogo”, declaró Rodríguez ante periodistas desde la sede del Parlamento, en una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La postura del vocero oficialista contrasta con lo afirmado esta semana por la jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, quien en una entrevista concedida a la agencia EFE aseguró que «viene pronto» una modificación a la Ley de Procesos Electorales. Aunque advirtió que todavía queda camino por recorrer para consolidar «garantías» plenas de cara a unos comicios, Figuera estimó que existe una "posibilidad real" de celebrar elecciones en 2027.

Agenda pendiente

Dentro de la hoja de ruta institucional, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente integrado por autoridades cercanas al oficialismo— ha quedado supeditada a la reforma previa de la Ley de Partidos Políticos, dado que numerosas organizaciones permanecen inhabilitadas por vía judicial o intervenidas en sus directivas tradicionales.

De forma paralela, en las instancias de revisión legislativa se analiza actualmente el alcance del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, norma que regula los mecanismos administrativos para la inhabilitación de aspirantes a cargos de elección popular.