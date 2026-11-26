La actualización y regularización de las concesiones en el espectro radioeléctrico venezolano comenzará con un primer bloque de canales públicos, privados y comunitarios, en cumplimiento de los compromisos suscritos en la Mesa sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información.

​De acuerdo con el texto difundido sobre este punto de la negociación, la medida se ejecutará conforme al marco legal vigente e incluye inicialmente a las siguientes plantas y redes de comunicación:

​Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

​Fe y Alegría

​Globovisión

​Venezolana de Televisión (VTV)

​Venevisión

​Televen

​Medios comunitarios



​Adicionalmente, el acuerdo contempla exhortar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a revisar las medidas administrativas vigentes en el sector de la televisión por suscripción, apegándose al ordenamiento jurídico.

​Alcance nacional del proceso de regularización

​Ante las inquietudes generadas por el listado inicial de plantas televisivas y redes, el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, aclaró a través de su cuenta en la red social X que el alcance de la medida abarcará a la totalidad del sector radioeléctrico.

"Es importante aclarar que los medios mencionados constituyen el punto de partida de un amplio proceso que contempla la regularización de todas las emisoras de radio y televisoras del país, conforme a los requisitos de ley, sin discriminación y con el propósito de fortalecer la libertad de expresión", señaló el parlamentario.

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