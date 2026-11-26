La actualización y regularización de las concesiones en el espectro radioeléctrico venezolano comenzará con un primer bloque de canales públicos, privados y comunitarios, en cumplimiento de los compromisos suscritos en la Mesa sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información.
De acuerdo con el texto difundido sobre este punto de la negociación, la medida se ejecutará conforme al marco legal vigente e incluye inicialmente a las siguientes plantas y redes de comunicación:
- Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)
- Fe y Alegría
- Globovisión
- Venezolana de Televisión (VTV)
- Venevisión
- Televen
- Medios comunitarios
Adicionalmente, el acuerdo contempla exhortar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a revisar las medidas administrativas vigentes en el sector de la televisión por suscripción, apegándose al ordenamiento jurídico.
Alcance nacional del proceso de regularización
Ante las inquietudes generadas por el listado inicial de plantas televisivas y redes, el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, aclaró a través de su cuenta en la red social X que el alcance de la medida abarcará a la totalidad del sector radioeléctrico.
"Es importante aclarar que los medios mencionados constituyen el punto de partida de un amplio proceso que contempla la regularización de todas las emisoras de radio y televisoras del país, conforme a los requisitos de ley, sin discriminación y con el propósito de fortalecer la libertad de expresión", señaló el parlamentario.
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