La mesa de diálogo sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información ha dado un paso importante al plantear la actualización y regularización de las concesiones del espectro radioeléctrico, así como la revisión de medidas administrativas aplicadas a la televisión por suscripción. Sin embargo, un proceso que pretende fortalecer la pluralidad pierde legitimidad cuando deja fuera, sin explicación alguna, a uno de los actores que forma parte del sistema televisivo nacional.

El documento identifica expresamente a ANTV, Fe y Alegría, Globovisión, VTV, Venevisión, Televen y medios comunitarios como sujetos de este proceso de actualización. La ausencia de Meridiano Televisión resulta llamativa e injustificable. No se trata de un medio ajeno a la realidad regulatoria del sector ni de un operador con condiciones distintas. Por el contrario, está sujeto a las mismas obligaciones legales, técnicas y administrativas que el resto de las televisoras mencionadas.

La omisión trasciende el caso de una empresa de comunicación. Lo que está en juego es la consistencia del principio que la propia mesa dice defender. La pluralidad no puede construirse mediante listas selectivas ni criterios que incluyan a unos y excluyan a otros. La igualdad ante la ley exige que todos los operadores sean considerados bajo las mismas reglas y con las mismas garantías.

Si el objetivo es avanzar hacia una normalización institucional del sector, el proceso debe ser amplio, transparente y sin discriminaciones. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo parcial que contradiga el espíritu de apertura que pretende promover.

Desde el Bloque DEARMAS y Meridiano Televisión reclamamos la incorporación inmediata de nuestra planta en cualquier proceso de actualización de concesiones y en toda revisión de medidas administrativas vinculadas al sector audiovisual. No pedimos privilegios. Exigimos exactamente lo mismo que se reconoce a los demás: igualdad de trato, seguridad jurídica y respeto al derecho de participar en condiciones de equidad.

Una verdadera política de pluralismo se mide por su capacidad de incluir, no de excluir. Si la mesa aspira a convertirse en una referencia para el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información, debe garantizar que ningún medio sea apartado arbitrariamente de una discusión que concierne a todo el sistema de comunicación del país. Porque la pluralidad, para ser auténtica, debe ser para todos. No para algunos.

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