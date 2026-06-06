Ministerio de Educación Universitaria despliega operativo para jubilados: entregan bolsas de comida

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para la Educación Universitaria ejecutó una jornada especial de beneficio alimenticio destinada exclusivamente a su personal jubilado.

El operativo, enmarcado en las políticas de protección social del sector educativo superior, permitió la distribución de rubros básicos para garantizar el bienestar de los pensionados y exdocentes de la institución.

Durante el despliegue, los beneficiarios expresaron su agradecimiento por la continuidad de estos programas de asistencia de alimentos.

Voceros del ente ministerial destacaron que ver las sonrisas de quienes entregaron su vida a la enseñanza es la principal motivación para continuar fortaleciendo estos compromisos institucionales en todo el territorio nacional, asegurando que este tipo de operativos se mantendrán de forma progresiva.

¿Cómo consultar las próximas jornadas?

Los jubilados y pensionados del Ministerio de Educación Universitaria que deseen verificar su estatus o conocer el cronograma de los próximos operativos de alimentación deben tener en cuenta los canales regulares:

Actualización de datos: Es indispensable mantener actualizados los datos socioeconómicos a través del departamento de Atención al Ciudadano o la Dirección de Gestión Humana de la universidad de la cual egresaron.

Plataforma Patria: Gran parte de los censos para la asignación de bolsas y combos alimenticios institucionales se cruzan con el sistema de protección de la Plataforma Patria, por lo que se recomienda revisar periódicamente la pestaña de 'Laboral' en dicho sistema.

Canales oficiales: El ministerio coordina las convocatorias de entrega por lotes y sectores a través de sus cuentas oficiales en plataformas digitales, evitando intermediarios para agilizar el retiro de los rubros.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube