Obras Públicas acondiciona 12 campamentos transitorios en La Guaira para atender a familias afectadas por los sismos

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El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas ejecuta los trabajos de acondicionamiento y rehabilitación integral en 12 campamentos transitorios del estado La Guaira, recintos destinados al resguardo de la población damnificada tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

De acuerdo con la información institucional, cinco de estos centros ya se encuentran totalmente operativos, permitiendo la atención directa de unas 2.000 personas. Por su parte, los siete campamentos restantes registran un avance físico superior al 60 % y se prevé su entrega final en las próximas semanas.

Las intervenciones en infraestructura abarcan la adecuación de servicios sanitarios, comedores, áreas recreativas y deportivas, así como el remozamiento de fachadas y cerramientos perimetrales. Las labores buscan optimizar las condiciones de habitabilidad temporal para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores procedentes de las parroquias Maiquetía, Catia La Mar, La Guaira, Urimare y Caraballeda.

Actualmente, el estado La Guaira dispone de 28 campamentos transitorios desplegados en su territorio, brindando asistencia integral a un total de 12.123 ciudadanos que sufrieron la pérdida de sus viviendas o se encuentran en zonas de riesgo tras la contingencia sísmica.

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