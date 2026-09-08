Onda Tropical 47 se aproxima al país: Inameh prevé precipitaciones en estas zonas y temperaturas de hasta 39 °C este martes

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 8 de septiembre de 2026 se mantendrán altas temperaturas que alcanzarán máximas de hasta 39 °C, a la par de la aproximación de la Onda Tropical Nro. 47 al territorio venezolano.

De acuerdo con el reporte del Inameh, se estima que el ingreso de esta onda tropical al país se registre por la Guayana Esequiba entre los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.

Sectores donde se registrarán precipitaciones

Para la jornada de este martes, el Inameh indicó que se prevé la formación de nubosidad generadora de lluvias de intensidad variable.

Según el pronóstico, durante la mañana habrá presencia de lloviznas y precipitaciones dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, los llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y el estado Zulia.

Durante la tarde y noche se estima incremento de la cobertura de nubes asociadas a lluvias y descargas eléctricas en sectores de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los llanos occidentales, la región andina y Zulia. No se descartan precipitaciones cortas en la franja del centro norte costero.

Altas temperaturas y presencia de polvo sahariano

Respecto a las temperaturas extremas, señalaron que las zonas con los mayores picos de calor registrarán valores entre los 37 °C y los 39 °C, afectando especialmente a ciudades y regiones como Coro, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maracaibo e Isla de Aves.

Estas condiciones climáticas son impulsadas por la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical con la vaguada monzónica, reforzadas por el calentamiento diurno.

Paralelamente, el Inameh confirmó que sobre gran parte de la geografía nacional persiste la concentración leve a moderada de polvo del Sahara.

Situación meteorológica en la Gran Caracas

Por otra parte, para la Gran Caracas, se pronostica nubosidad fragmentada durante la mañana con lloviznas en las zonas montañosas. Para la tarde se mantendrá un cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias breves, y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

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