Dólar y euro BCV para este 8 de septiembre: así amanecen las divisas oficiales

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El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció los tipos de cambio oficiales del dólar estadounidense y el euro vigentes en el país para este martes 8 de septiembre, fijando el marco de referencia cambiario para el inicio de la semana.

La nueva tasa del dólar estadounidense se ubica en 814,69 bolívares por unidad, mientras que la cotización oficial del euro queda fijada en 947,29 bolívares.



Las cifras publicadas por el ente emisor corresponden al promedio ponderado resultante de las operaciones transadas en las mesas de cambio de las distintas instituciones bancarias del país al cierre de las negociaciones.

Estos montos constituyen el marcador oficial y de uso obligatorio para la facturación en comercios, transacciones en entes públicos y privados, así como para el cobro de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

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