Defensoría del Pueblo establece mesas de revisión técnica para casos de privados de libertad

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La defensora del Pueblo de Venezuela, Eglée González, asumió este lunes el compromiso de mantener la evaluación continua de los expedientes vinculados a privados de libertad en el país.

La manifestación institucional se produjo tras la movilización de familiares frente a la sede del organismo en Caracas, donde solicitaron el acompañamiento del ente para agilizar las gestiones de excarcelación.

En declaraciones a los medios de comunicación, González explicó que la Defensoría del Pueblo dispuso un equipo especializado de seguimiento para recibir a los familiares y examinar la documentación presentada, además de auditar los procedimientos ejecutados previamente.

Asimismo, la titular del Poder Ciudadano destacó que la atención de diversos expedientes demanda mecanismos de articulación interinstitucional entre los distintos órganos del Estado, por lo que anticipó que el organismo emitirá un pronunciamiento oficial a la brevedad tras culminar las revisiones de la jornada.

La protesta pacífica forma parte de una agenda de movilizaciones denominadas por los manifestantes como la "Ruta de las Respuestas Pendientes", la cual contempla gestiones directas ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Palacio de Miraflores.

Según registros remitidos por la organización no gubernamental Foro Penal, en el territorio nacional permanecen 328 personas bajo condición de privación de libertad, en el marco de las medidas de excarcelación iniciadas a principios de año.

Durante la jornada, voceros de las familias sostuvieron una reunión con la defensora del Pueblo, en la cual se acordó priorizar las evaluaciones relativas a personas con patologías de salud graves, aquellos con penas cumplidas o los expedientes que presentan retardo procesal.

Adicionalmente, representantes de Provea indicaron que se avanzó en la coordinación con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y personal de la Defensoría para asegurar el desarrollo pacífico de la entrega de un documento formal dirigido al Ejecutivo nacional a finales de esta semana.

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