Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), la Onda Tropical Nro. 2 ya se desplaza por el oriente del país, lo que genera inestabilidad atmosférica a su paso.

Asimismo, los especialistas del Inameh informaron que la Onda Tropical Nro. 3 avanza actualmente por el Atlántico tropical y se estima que se aproxime a la Guayana Esequiba entre el viernes 15 y el sábado 16 de mayo.

Ambos sistemas, en interacción con la vaguada monzónica y la zona de convergencia intertropical (ZCIT), originarán precipitaciones de intensidad variable durante las próximas horas.

Onda Tropical Nro. 2 sobre Venezuela genera lluvias y descargas eléctricas en estas zonas

En tal sentido, para las primeras horas del día, el Inameh prevé nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte de Venezuela.

Sin embargo, se estima la formación de núcleos productores de lluvias con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas.

Según el pronóstico del Inameh, en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Trujillo y este de Zulia.

Asimismo, precipitaciones más dispersas en Delta Amacuro, sur de Anzoátegui, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas y Portuguesa.

En horas de la tarde y noche, el Inameh estima un aumento en la nubosidad que propicia lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y sur de Apure.

De igual modo, nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en zonas de Delta Amacuro, llanos centrales, occidentales, los Andes y Zulia.

Además, no se descartan precipitaciones débiles en zonas de montañas de Miranda, y el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas poco nubladas.

Mientras que sobre la Gran Caracas, se prevé que durante la mañana predomine cielo despejado alternando con nubosidad del tipo estratiforme, incrementándose la cobertura nubosa luego del mediodía.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube