¡Atención, sector educativo! Cómo reclamar el Bono de Reconocimiento Profesional y Académico: pasos

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Recursos Humanos Central de la Universidad de Carabobo (UC) emitió un reporte dirigido a todo su personal docente, técnico y administrativo que ostente títulos profesionales y que no haya recibido el Bono de Reconocimiento Profesional y Académico.

El llamado es para aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos académicos, no hayan recibido la bonificación no salarial correspondiente al mes de mayo de 2026 a través de la plataforma Patria.

De acuerdo con el reporte oficial, la medida se impulsa para recolectar los datos de los afectados y elevar de manera formal un reclamo y solicitud de aclaratoria ante el Ministerio para la Educación Universitaria.

¿Quiénes deben reportar la falla de pago?

La convocatoria está dirigida a todo el personal de la UC con nivel académico comprobable que sea beneficiario de la Prima de Profesionalización en su nómina, debidamente reportado ante su respectiva sectorial de Recursos Humanos o Asuntos Profesorales, incluyendo a:

Técnicos Superiores Universitarios (TSU).

Licenciados o equivalentes.

Especialistas.

Magísteres.

Doctores.

Paso a paso: Cómo registrar tu reclamo sobre el Bono de Reconocimiento Profesional y Académico

La Dirección de Recursos Humanos de la UC habilitó dos vías de atención rápida según la conectividad del trabajador para garantizar la celeridad del proceso:

Opción A: Si estás conectado a la red UC (Intranet)

Accede a tu perfil personal de la Intranet de la Universidad de Carabobo. Dirígete a la sección de "Trámites automatizados". Selecciona la opción "Reclamo de pagos de bonos especiales emitidos por la plataforma Patria". Completa el formulario digital con tus datos actualizados y presiona "Guardar".

Opción B: Si estás fuera de la red UC (vía WhatsApp)

Si no tienes acceso a la red interna, puedes enviar tu reporte directo al número de WhatsApp institucional habilitado para esta contingencia:

Número de contacto: +58 414-4388845

Datos básicos obligatorios a enviar en el mensaje: Cédula de identidad. Nombre completo. Categoría. Dedicación y condición laboral. Nivel académico registrado.



Las autoridades de la Universidad de Carabobo enfatizaron que la rapidez con la que los trabajadores reporten sus casos individuales es crucial.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube