Sistema Patria inicia pago a familias que no recibían bonos: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició una nueva ronda de pagos a través de su monedero digital a familias que no recibían bonos.

De acuerdo con el reporte del Canal IVSS Pensionados Venezuela, los pagos fueron liberados en las últimas horas.

Sistema Patria inicia pago a familias que no recibían bonos

El Bono Único Familiar ahora tiene mayor alcance y llega a más familias en Venezuela.

La entrega del programa de protección social tendrá lugar del 6 al 11 de mayo de 2026.

El mensaje de notificación: «¡Nuestra soberanía es el camino! Con el pueblo unido en su diversidad, avanzamos en la conquista de la paz y la prosperidad. #LosQueremosDeVuelta» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

El monto que reciben los beneficiarios es de 7.395,00 bolívares.

La cifra presentó un incremento de 4,22% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de abril de 2026, cuando el monto fue de 7.095 bolívares.

Para asegurar el pago, siga estos pasos en la plataforma:

Ingrese a blog.patria.org.ve/?s=registro+patria y verifique que su información laboral y personal sea correcta. Confirme que todos los miembros de su familia estén registrados correctamente y que no existan duplicidades con otros jefes de hogar. El número celular principal debe estar certificado por la banca o verificado en la plataforma para recibir el código de confirmación. Al ser asignado, recibirá un mensaje del número 3532. Deberá ingresar a la sección "Protección Social" para aceptar el beneficio.

Es importante recordar que el bono se asigna de forma progresiva y automática; no existe un proceso de solicitud manual.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.