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Monedero Patria acredita bono por más de Bs 97.000: quiénes lo cobran

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 03:05 pm
Monedero Patria acredita bono por más de Bs 97.000: quiénes lo cobran

En las últimas horas el monedero del Sistema Patria comenzó a acreditar un bono por más de 97.000 bolívares.

Este pago es asignado a un sector específico de la administración pública y corresponde a los beneficios del mes de mayo.

Monedero Patria acredita bono por más de Bs 97.000: quiénes lo cobran

Noticias Digital Patria reveló que se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación.

De acuerdo con el reporte, el monto exacto depositado en el monedero Patria es de 97.400,00 bolívares.

Además, señaló que la bonificación está dirigida a los trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Es importante señalar que este estipendio se otorga bajo una nómina especial.

Entre los organismos cuyos trabajadores suelen recibir este beneficio también se encuentran:

  • Ministerio para la Defensa.
  • Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
  • Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
  • Presidencia de la República y otros entes de seguridad

Sobre los montos que reciben, se conoció que varían según el cargo y la institución.

Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

Para cobrar el bono, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
  • Pulsa en ‘Monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.

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