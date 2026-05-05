En las últimas horas el monedero del Sistema Patria comenzó a acreditar un bono por más de 97.000 bolívares.
Este pago es asignado a un sector específico de la administración pública y corresponde a los beneficios del mes de mayo.
Monedero Patria acredita bono por más de Bs 97.000: quiénes lo cobran
Noticias Digital Patria reveló que se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación.
De acuerdo con el reporte, el monto exacto depositado en el monedero Patria es de 97.400,00 bolívares.
Además, señaló que la bonificación está dirigida a los trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Es importante señalar que este estipendio se otorga bajo una nómina especial.
Entre los organismos cuyos trabajadores suelen recibir este beneficio también se encuentran:
- Ministerio para la Defensa.
- Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
- Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
- Presidencia de la República y otros entes de seguridad
Sobre los montos que reciben, se conoció que varían según el cargo y la institución.
Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.
Para cobrar el bono, hay que seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘Monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.
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