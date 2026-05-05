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El Sistema Patria está por comenzar a pagar un bono a los adultos y adultas mayores en Venezuela.

Esta ayuda económica forma parte de los beneficios que reciben ciertos registrados mensualmente.

Sistema Patria asigna este pago a los adultos mayores en las próximas horas

A través de su monedero digital la plataforma acreditará el bono para los abuelos y abuelas de la Gran Misión 100% Amor Mayor.

Este pago guarda relación las pensiones que no están registradas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Se entrega de forma gradual y progresiva a cada uno de los beneficiarios.

A todos los beneficiarios del programa 100% Amor Mayor, tanto a los nuevos como a los que ya lo reciben, les llegará el mensaje de texto.

Tras el anuncio, deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla; posteriormente, deben ir a la opción "Protección Social" en la sección "Inicio" y aceptar este beneficio.

Sobre el monto de este pago para los adultos mayores, se sabe que otorgan 130 bolívares, lo mismo que el salario mínimo en Venezuela.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

Del mismo modo, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

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