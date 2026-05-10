Sistema Patria: estos son los bonos y montos que pagarán del 11 al 17 de mayo

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Usuarios de la Plataforma Patria permanecen atentos a posibles asignaciones de bonos y beneficios sociales entre el 11 y el 17 de mayo.

Aunque hasta ahora no existe un cronograma oficial publicado por las autoridades, las proyecciones se basan en las fechas de pago registradas durante abril y en el comportamiento habitual del sistema.

Durante este período podrían entregarse ayudas económicas dirigidas a trabajadores públicos, jubilados, pensionados y hogares registrados dentro de los programas sociales activos.

Uno de los pagos que suele activarse en estas fechas es el Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido principalmente a funcionarios públicos y personal de confianza de instituciones del Estado.

En abril, este beneficio comenzó a depositarse entre los días 10 y 13 del mes, con montos indexados al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Los pagos pueden variar según el cargo y el organismo donde labore cada beneficiario.

El Bono Único Familiar también aparece entre los posibles beneficios previstos para esta semana. Este subsidio está destinado a hogares vulnerables registrados en la Plataforma Patria y suele entregarse de manera progresiva.

Bono contra la Guerra Económica genera atención

Uno de los pagos más esperados cada mes es el Bono contra la Guerra Económica, especialmente entre trabajadores públicos, jubilados y pensionados.

Tomando como referencia abril, se estima que este beneficio podría comenzar a entregarse a mediados de mayo.

Cómo llegan los pagos del Sistema Patria

Las asignaciones se realizan de forma gradual y directa dentro de la plataforma digital. Los usuarios reciben las notificaciones a través del número 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

Las autoridades recomiendan mantener actualizados:

* Número telefónico registrado

* Datos personales

* Información bancaria vinculada

* Acceso activo al monedero Patria

Esto ayuda a evitar retrasos en la recepción de los beneficios.

Hasta este domingo 10 de mayo, las fechas de entrega continúan sin confirmación oficial por parte del Gobierno nacional.

Sin embargo, miles de beneficiarios permanecen atentos a posibles anuncios y movimientos dentro de la plataforma.

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