Seguro Social EEUU: ¿Quiénes reciben su pago este miércoles 13 de mayo de 2026? (+ Montos)

Suscríbete a nuestros canales

En un contexto económico donde la inflación de 2026 sigue presionando el bolsillo de las familias en Estados Unidos (EEUU), la Administración del Seguro Social (SSA) continúa con su cronograma de depósitos para garantizar la estabilidad de millones de beneficiarios.

Este miércoles 13 de mayo marca una fecha clave para el primer grupo de jubilados y sobrevivientes del mes.

¿Quiénes cobran este 13 de mayo?

El sistema de la SSA distribuye los fondos de manera escalonada. Este miércoles recibirán su dinero:

Personas cuya fecha de nacimiento sea entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Beneficiarios que reciben pagos basados en el historial laboral de un cónyuge o padre nacido en ese mismo rango de días.

Montos actualizados a mayo de 2026

Tras los ajustes por el Costo de Vida (COLA) aplicados para este año fiscal, los montos promedio que se estarán depositando este miércoles son:

Trabajadores Jubilados: el promedio se sitúa en $2.081.16.

Montos máximos:

+ A los 62 años (Jubilación temprana): $2.969

+ A los 67 años (Edad plena de jubilación): $4.152

+ A los 70 años (Jubilación retrasada): $5.181

Beneficiarios por Discapacidad (SSDI): reciben un promedio de $1.634.70 y el máximo 4

reciben un promedio de $1.634.70 y el máximo 4 Pagos para Sobrevivientes: el monto medio asciende a $1.625.56.

Tenga en cuenta que el monto individual exacto depende de los años cotizados y el salario percibido durante la vida laboral.

Para alcanzar los montos máximos, el trabajador debió haber ganado el máximo salarial gravable por la SSA durante al menos 35 años de su carrera.

Calendario restante para el mes de mayo

Si no recibes tu pago este miércoles, identifica tu fecha según tu día de nacimiento:

Nacidos entre el 11 y el 20: reciben su depósito el miércoles 20 de mayo .

reciben su depósito el . Nacidos entre el 21 y el 31: reciben su depósito el miércoles 27 de mayo.

Aquellos que reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) o que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya debieron ver reflejado su pago el pasado 1 de mayo, debido a que el día 3 cayó en domingo.

¿Qué hacer si hay retrasos?

Para la comunidad residente, especialmente para aquellos que dependen de estos fondos para renta y servicios, la SSA recomienda:

Esperar 3 días hábiles adicionales de correos antes de reportar un pago como "no recibido". Verificar el portal "my Social Security": es la forma más rápida de confirmar si hubo un cambio en tu cuenta bancaria o dirección. Depósito directo: es el método más seguro. Si aún recibes cheques en papel, considera cambiar a depósito directo o a la tarjeta Direct Express para evitar extravíos o retrasos postales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube