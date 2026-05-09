Comida gratis en Florida del 11 al 16 de mayo: puntos clave para recibir despensas de alimentos

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En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida para la próxima semana.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 11 hasta el sábado 16 de mayo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Comida con Feeding Tampa Bay

Lunes 11 de mayo

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 12 de mayo

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 am a 1:00 de la tarde.

+ Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento ubicado en 4730 Lakeland Highlands Rd., Lakeland, FL.

Miércoles 13 de mayo

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 am.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 am.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:30 de la tarde.

En POLK | CFHC Mulberry: 4440 Academy Dr Mulberry, FL 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.

Jueves 14 de mayo

En HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | American Legion Post 23: 825 N Charleston Ave, Fort Meade 33841. De 10:30 am a 12:00 de la tarde.

POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830. De 1:00 a 2:30 de la tarde.

PASCO | King of Kings: 10337 US-19, Port Richey, FL 34668. De 3:00 a 4:30 de la tarde.

Viernes 15 de mayo

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave, Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 de la tarde.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 16 de mayo

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Bethane Park: 5809 Edina St, Wimauma, FL 33598. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Calendario semanal con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Miércoles 13 de mayo

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Antonio Maceo Park, 5135 NW 7th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson: 16405 NW 25th Ave, Miami Gardens. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Jueves 14 de mayo

En Homestead Middle School: Homestead Middle School, 650 NW 2nd Ave, Homestead. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-Be Strong International:

En JL (Joe) and Enid W. Demps Park, 11350 SW 216th St, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Viernes 15 de mayo

En WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Sábado 16 de mayo

En DeLand-Sosa Volusia 1st Presbyterian: 724 N Woodland Blvd, DeLand. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Port Orange-Epiphany Catholic Church: 200 Lafayette St, Port Orange. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Tallahassee-Leon Co. Managment: Leon County Health Department, 2965 Municipal Wy, Tallahassee. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Coral Gables-Generation Church: Ponce de Leon Middle School, 5801 Augusto St, Coral Gables. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Homestead Senior High School: Homestead Senior High School, 2351 SE 12th Ave, Homestead. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-Palm Glades Preparatory Academy: 22655 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee- Jacob Chapel: Jacob Chapel Baptist Church, 2333 Lake Bradford Rd, Tallahassee. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Lauderhill-South Promo: The Lauderhill Aquatic Center @ John E Mullin Park, 2000 NW 5th, Ave Lauderhill. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

En Miami-Health in the Hood - Lotus House: Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami. De 11.30 a, a 2:30 de la tarde.

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