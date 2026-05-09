¡Atención! Autoridades monitorean casos de Hantavirus en California y Nueva Jersey (+ Síntomas y prevención)

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Actualmente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mantienen una vigilancia activa sobre residentes de California, Nueva Jersey, Arizona y Georgia.

El motivo: un brote inusual de Hantavirus ocurrido a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba por el Atlántico Sur.

Aunque el riesgo para el público general es calificado como “extremadamente bajo”, la naturaleza de este brote ha encendido las alarmas internacionales debido a la cepa involucrada.

¿Por qué este brote es diferente? La "Cepa Andes"

A diferencia del hantavirus común en Norteamérica, este brote involucra la cepa Andes.

Su principal peligro radica en que, a diferencia de otras variantes, esta puede transmitirse directamente de persona a persona mediante contacto estrecho (fluidos, convivencia íntima o atención médica sin protección).

Fallecidos confirmados: 3 personas (incluyendo una pareja neerlandesa).

3 personas (incluyendo una pareja neerlandesa). Situación actual del barco: se encuentra en cuarentena bajo supervisión en las Islas Canarias.

se encuentra en cuarentena bajo supervisión en las Islas Canarias. Contagiados confirmados: hay 6 casos positivos mediante pruebas de laboratorio (PCR). Estos pacientes se encuentran distribuidos en hospitales de Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido.

hay 6 casos positivos mediante pruebas de laboratorio (PCR). Estos pacientes se encuentran distribuidos en hospitales de Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido. Personas en observación en EEUU: al menos 6 ciudadanos en California y 2 en Nueva Jersey (estos últimos por exposición indirecta fuera del crucero).

Monitoreo en California y Nueva Jersey

En California, el vocero del Departamento de Salud, Robert Barsanti, confirmó que los residentes bajo observación no presentan síntomas hasta el momento.

En Nueva Jersey, las autoridades aclararon que la posible exposición de sus ciudadanos ocurrió en un viaje internacional relacionado con el mismo entorno, pero no eran pasajeros del barco.

Importante: el periodo de incubación puede durar hasta 42 días (6 semanas). Por ello, el monitoreo continuará durante todo el mes de mayo.

Síntomas: ¿Cuándo buscar ayuda?

Si usted ha viajado recientemente a zonas rurales de Sudamérica o tuvo contacto con pasajeros del MV Hondius, vigile estos signos:

Fase inicial (Parecido a una gripe): fiebre alta, fatiga extrema, dolores musculares (especialmente en espalda y muslos) y dolor de cabeza.

fiebre alta, fatiga extrema, dolores musculares (especialmente en espalda y muslos) y dolor de cabeza. Fase crítica: dificultad para respirar, náuseas y vómitos.

Nota: no existe vacuna ni tratamiento específico. La detección temprana para recibir cuidados intensivos de soporte (oxígeno y ventilación) es la única forma de reducir la mortalidad, que ronda el 38%.

Prevención en el hogar

Para nuestra comunidad, especialmente quienes trabajan en mantenimiento, limpieza o viven en zonas con presencia de roedores, las autoridades recomiendan:

No barrer ni aspirar áreas con excrementos de ratones (el virus se inhala al levantar polvo).

áreas con excrementos de ratones (el virus se inhala al levantar polvo). Rociar con cloro: Moje las superficies con una mezcla de agua y cloro antes de limpiar.

Moje las superficies con una mezcla de agua y cloro antes de limpiar. Protección: Use guantes y mascarillas si debe limpiar bodegas, garajes o áticos cerrados.

El futuro de la vacuna

Actualmente, no hay una vacuna disponible en EEUU, aunque empresas como la británica EnsiliTech trabajan en una versión de ARNm (similar a la del COVID-19), los expertos estiman que:

Faltan entre 3 y 5 años para una aprobación comercial.

La tecnología actual busca que la vacuna no requiera congelación extrema, facilitando su transporte a países de Latinoamérica.

La falta de inversión privada y los posibles recortes en presupuestos de salud en EE. UU. (bajo nuevas políticas sobre tecnología ARNm) podrían retrasar estos plazos.

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