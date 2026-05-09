Nueva York busca inquilinos: siete edificios con alquileres económicos que debes conocer hoy

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El mercado inmobiliario de la Gran Manzana ofrece un respiro para quienes buscan estabilidad sin sacrificar el presupuesto.

A través de la plataforma NYC Housing Connect, se han abierto convocatorias para varios proyectos de vivienda asequible con alquileres que se sitúan por debajo de la barrera de los 1.000 dólares.

Sin embargo, el reloj corre: una de las oportunidades más atractivas está a punto de expirar en menos de una semana, por lo que la rapidez en la solicitud es fundamental.

Inclusión urbana: viviendo donde tú elijas

La ciudad de Nueva York ha reforzado su compromiso con el principio de inclusión, promoviendo que los ciudadanos puedan residir en el barrio de su preferencia, sin que su origen o nivel de ingresos sea una barrera.

Esta iniciativa busca democratizar el acceso a zonas que tradicionalmente han tenido costos prohibitivos.

Actualmente, existen loterías activas que cubren los cuatro distritos principales: Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Queens.

Proyectos con vacantes disponibles

Si estás buscando una renta asequible, estos son los edificios que actualmente tienen procesos abiertos en la plataforma oficial:

Apartamentos Las Raíces: una opción sólida para quienes buscan integrarse en comunidades vibrantes.

El Barnett: proyecto moderno con unidades diseñadas para la eficiencia y el ahorro.

325 Bond Street: ubicado en una zona estratégica de Brooklyn con acceso a transporte masivo.

Renacimiento de West Harlem: ideal para quienes desean permanecer en el corazón histórico de Manhattan.

2700 Atlantic Avenue: nueva oferta de vivienda en el área de Brooklyn.

1985 Jerome Avenue: una oportunidad clave en el Bronx para familias trabajadoras.

Eight80 BK: diseño contemporáneo con servicios pensados para el neoyorquino actual.

¡Atención al calendario!

La mayoría de estas loterías tienen requisitos de ingresos específicos basados en el Ingreso Medio del Área (AMI). Lo más importante es que uno de estos proyectos cerrará su ventana de aplicaciones en menos de siete días.

Para participar, los interesados deben crear un perfil en el sitio web de NYC Housing Connect, cargar su documentación y aplicar a los edificios que coincidan con el tamaño de su hogar y sus ingresos anuales.

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