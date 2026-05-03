Hombre agredido por policías demanda a la Alcaldía de Nueva York por 100 millones de dólares: así avanza el caso

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Un ciudadano de Nueva York planea presentar una demanda por 100 millones de dólares contra la alcaldía de esa ciudad, luego de que un grupo de policías lo agrediera “sin ningún motivo”, en un hecho que fue registrado por cámaras de seguridad.

Timothy Brown denunció que dos agentes del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) lo golpearon dentro de una licorería en Brooklyn, el pasado 14 de abril, cerca de las 4:00 de la tarde.

El caso llamó la atención luego de que las imágenes de seguridad circularan en las redes sociales.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada policial, Jessica Tisch, calificaron el video como “perturbador”.

Policías lo agredieron en público tras confundirlo con un sospechoso

Brown, de 46 años de edad, trabaja como auxiliar de salud a domicilio y guardia de seguridad. Sus abogados alegaron que la policía violó leyes estatales y federales durante la violenta detención, la cual dejó a su cliente con secuelas físicas y emocionales. Como consecuencia, Brown camina ahora con la ayuda de un bastón, informó NBC News.

“Fue algo incorrecto y repugnante. Mi vida nunca volverá a ser la misma”, manifestó Brown. “Me sentí humillado, irrespetado y avergonzado. Y fui brutalmente golpeado sin motivo alguno”, afirmó.

Los funcionarios implicados habrían confundido a Brown con un sospechoso durante una redada antidrogas en una licorería en el barrio Gowanus.

El ciudadano expresó su frustración y su preocupación por los demás. “Esto no debería ocurrirle a nadie”, dijo.

Buscan castigar a los funcionarios implicados

Además del uso excesivo de la fuerza, los abogados de Brown alegaron que los agentes implicados no activaron sus cámaras corporales.

“A través de este litigio esperamos lograr un cambio en las políticas del Departamento de Policía de Nueva York”, declaró el abogado litigante Derek Sells. Afirmó que la demanda “tiene como objetivo castigar a esos agentes. Queremos quitarles todo a esos policías, tal como ellos le arrebataron la dignidad al Sr. Brown”.

Los dos policías fueron reasignados a tareas administrativas durante el transcurso de la investigación interna y se les retiraron sus armas. Todo el equipo involucrado en esa redada antidrogas quedó disuelto como parte de una revisión de 90 días de la unidad de narcóticos.

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