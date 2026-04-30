Mató a una adolescente y descuartizó el cuerpo con una sierra: la acusación contra el rapero estadounidense D4vd

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El rapero estadounidense David Anthony Burke, conocido como “D4vd” está acusado como presunto responsable por el asesinato de la adolescente de 14 años, Celeste Rivas Hernández.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía de Los Ángeles (California), el cantante habría acuchillado a la joven, con quien mantuvo una relación sexual, para silenciarla.

Tras cometer el asesinato, habría descuartizado el cuerpo con una sierra, con el fin de esconder las evidencias, detallaron los documentos de la fiscalía.

Mató a la adolescente para esconder su relación indebida

Burke, de 21 años, habría asesinado a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su carrera en ascenso.

Los restos mutilados de la joven se localizaron en estado de descomposición en el maletero del vehículo Tesla del rapero, en septiembre de 2025, en un estacionamiento en Hollywood.

Las autoridades creen que Burke asesinó a Rivas el 23 de abril, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio.

"Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como ella había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces letalmente, y permaneció allí mientras ella se desangraba", indicó el reporte de la fiscalía.

Rapero "D4vd" podría enfrentar la pena de muerte

Burke se declaró "no culpable" de las acusaciones, y sus abogados sostienen que él no causó la muerte de Rivas.

El joven permanece detenido sin derecho a fianza y podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado responsable del asesinato.

El intérprete de "Romantic Homicide" debe regresar a los tribunales en mayo, reseñó DW News.

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