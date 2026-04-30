Asesinó a tiros a su expareja en frente de sus hijas: emiten alerta roja de Interpol para el homicida de Vanessa Centeno y su tío

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La Organización International de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja contra el presunto autor del doble crimen que terminó con la vida de Vanessa Centeno, y de su tío, Orlando José Rodríguez Márquez.

El macabro suceso ocurrió en la parroquia Santa Rosa, del municipio Valencia, en el estado Carabobo.

De acuerdo con la información compartida por la periodista Heberlizeth González, el juez provisorio de primera instancia en función de control de la circunscripción judicial de la entidad, Carlos Pérez Bellera, libró la orden de aprehensión en contra de Roberto José Salas Brito.

Emiten alerta roja de Interpol contra homicida de Vanessa Centeno

La alerta roja se emitió contra el presunto agresor por el delito de “femicidio” agravado y homicidio intencional, luego de que la fiscalía 16° solicitara la orden de captura.

Salas Brito, asesinó a disparos a su expareja Vanesa Centeno Rodríguez y a su tío Orlando José Rodríguez, el pasado 19 de abril, tras ingresar a la casa donde vivían las víctimas en La Barraca.

El autor del crimen acudió hasta la vivienda con su madre con la excusa de buscar un televisor. Sin embargo, la mujer se retiró del lugar, mientras que el sujeto ingresó y asesinó a las dos personas. Las hijas de la mujer y el homicida presenciaron los hechos.

La madre del homicida quedó detenida como parte de las investigaciones, pero se conoció que hasta el momento nadie ha sido presentado por el doble crimen, por lo que se cree que fue la ciudadana quedó en libertad.

Fanatismo religioso habría motivado el crimen violento

Luego del doble asesinato, se conoció que el acusado, conocido como “Cheo”, dejó una nota en la cual confesó que el motivo del crimen habría sido el rechazo sentimental de la mujer y el fanatismo religioso.

“Si no eres para mí, no eres para nadie”, fue la frase que el homicida dijo a su expareja antes de dispararle contra Vanessa.

Cuando el tío de la víctima intentó defenderla, Salas actuó con ensañamiento y le propinó al menos 16 heridas con un arma blanca.

El motivo del odio hacia Orlando, supuestamente, sería que este retiró de la casa varias figuras religiosas alusivas a “santos” que el agresor utilizaba para practicar la santería.

“Lo peor de todo fue haberse metido con mis santos”, manifestó “Cheo” en su nota.

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