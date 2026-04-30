Su novio de "Free Fire" la secuestró bajo engaños: niña de 10 años es rescatada en el Zulia

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El director del Cuerpo de Investigaciones, Cientlíficas, Penales y Criminalísticas, (CICPC), Douglas Rico, confirmó el rescate de una niña de 10 años en el estado Zulia, tras haber sido víctima de una red de captación a través del popular videojuego Free Fire.

El victimario, identificado como Lisandro Rafael López Moreno de 24 años, utilizó una estrategia de captación lenta y calculada:

A través del chat del juego, convenció a la niña de que él también tenía 10 años.

Una vez establecida la confianza, trasladaron la comunicación a Facebook, donde el sujeto intensificó la manipulación emocional.

Bajo promesas de un "noviazgo", logró que la menor huyera de su casa en Maracaibo el pasado 20 de abril.

Cautiverio y agresiones

Una vez que la niña llegó a la vivienda del sujeto, la realidad fue devastadora:

El CICPC confirmó que la menor fue golpeada y sufrió abusos durante los días que permaneció desaparecida.

En el procedimiento también fue detenida Yudith Margarita López de Molero de 49 años, por permitir la permanencia de la niña en la casa sin dar aviso a las autoridades, siendo cómplice necesaria del delito.

Rescate

La labor de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra La Delincuencia Organizada de la Delegación Maracaibo permitió:

El rastreo tecnológico de las conversaciones fue clave para dar con el paradero de la víctima.

Ambos detenidos ya se encuentran a las órdenes del Ministerio Público para enfrentar cargos por secuestro, abuso y lesiones.

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