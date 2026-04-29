Choque múltiple en la parroquia Sucre: un camión cisterna involucrado

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Durante la tarde de este miércoles, se registró un aparatoso choque múltiple en el oeste de la ciudad de Caracas, involucrando a un camión tipo cisterna.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó los detalles del siniestro a través de sus canales oficiales de difusión.

Choque múltiple en Caracas

De acuerdo con la información suministrada por Palacios, el siniestro tuvo lugar tras el volcamiento de un camión tipo cisterna. Asimismo, señala que "se presume su conductor perdió el control y volcó, generando una colision multiple".

Palacios también indica que en el choque estuvieron involucrados un vehículo colectivo, uno tipo moto y uno tipo sedán, específicamente en la avenida El Cuartel, subiendo al Amparo.

Heridos en el siniestro

En este sentido, Palacios informó que el conductor del vehículo tipo moto era un hombre de 55 años de edad, quien resultó herido con "escoreaciones leves".

Resaltó además que "efectivos del CBC, realizaron la debida atencion pre-hospitalaria y se encuentran en el lugar de manera preventiva en conjunto con personal de la Policia Nacional Bolivariana".

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