Delitos

Saboteaban redes de Cantv y Movilnet: tres hombres detenidos

Los implicados ya se encuentran a disposición del Ministerio Público (MP).

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 02:33 pm
Saboteaban redes de Cantv y Movilnet: tres hombres detenidos

Este miércoles, se dio a conocer la detención de tres presuntos saboteadores de las redes de Cantv y Movilnet.

La aprehensión la ejecutaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en los estados Aragua y Zulia.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, ofreció los detalles del duro golpe a las mafias dedicadas al hurto de material estratégico.

Sabotaje a la red Cantv en Aragua

De acuerdo con Rico, en Maracay, la Delegación Municipal logró capturar a Adrián Antonio Bagazu Amiazzi (41).

Las pesquisas arrojaron que Bagazu Amiazzi se especializaba en vulnerar la seguridad de empresas para extraer cableado de cobre perteneciente a Cantv, para luego comercializarlo y obtener un lucro ilícito.

Movilnet en el Zulia

En otro procedimiento de la policía científica, en el municipio San Francisco, cayeron Manuel Enrique Galue Sierra (22), apodado Pone Huevo, y Humberto Luis Nieto Dávila (36), alias Chuky, por cuanto se dedicaban a sustraer cableado propiedad de Movilnet, perjudicando el servicio en la comunidad.

Los implicados ya se encuentran a disposición del Ministerio Público (MP).

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