Madre e hijo usaban videojuegos para captar niños: Cicpc alerta

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó la detención de un hombre y su madre en el estado Zulia, vinculados a un caso de abuso contra una niña de 10 años que habría iniciado a través de un videojuego.

De acuerdo con las investigaciones, el principal implicado habría utilizado plataformas de videojuegos para interactuar con menores de edad. En este entorno digital, se hacía pasar por un niño de la misma edad que la víctima, lo que le permitió generar confianza y establecer comunicación directa.

El objetivo, según las autoridades, era acercarse a la menor mediante una identidad falsa dentro del juego.

Las pesquisas de la Delegación Municipal Maracaibo determinaron que el hombre, identificado como Lisandro Rafael Molero López (24), logró captar la confianza de la niña y posteriormente la trasladó hasta su vivienda, donde se produjo el abuso.

En el procedimiento también fue detenida su madre, Yudith Margarita López de Molero (49), señalada por tener conocimiento de lo ocurrido.

Recomendaciones del CICPC a los padres

El director del CICPC, Douglas Rico, alertó sobre los riesgos que existen en las plataformas de videojuegos, donde adultos pueden suplantar identidades para interactuar con menores. Entre las principales recomendaciones para los representantes destacan:

Supervisar el uso de videojuegos por parte de los niños

Controlar con quién interactúan en línea

Evitar que compartan datos personales

Mantener acompañamiento constante en plataformas digitales

El caso se suma a otros reportes que han encendido las alarmas sobre la seguridad de niños y adolescentes en entornos digitales. Las autoridades han reiterado la importancia de la vigilancia familiar para prevenir situaciones de riesgo.

El expediente fue remitido al Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades penales en el caso. Las autoridades insisten en la prevención como herramienta clave para evitar hechos similares en el futuro.

“Los juegos forman comunidades donde se conectan niños, pero también adultos malintencionados. Es vital que los padres mantengan el control, supervisen con quién interactúan sus hijos y brinden la orientación necesaria para evitar que caigan en estas acciones malignas”

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube