Unidad de transporte público se incendia tras volcamiento en Caracas: esto se sabe

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Un transporte público volcó y se incendió la mañana de este miércoles, 29 de abril, en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura de Mamera I, en Caracas.

El incidente, reportado por medios locales, ocurrió cuando el conductor perdió el control de la unidad y cayó en una cuneta, lo que provocó que el vehículo quedara de costado sobre la vía en sentido hacia el centro de la ciudad.

Minutos después del impacto, se inició un fuego en la zona del motor que consumió parte de la estructura. Al sitio llegaron comisiones de los Bomberos de Caracas y funcionarios de seguridad para atender el siniestro, lo que generó un fuerte retraso en el tráfico.

¿Qué más se conoce sobre el accidente?

Según información de Noticia 058, durante el evento, un hombre de 30 años de edad resultó herido con quemaduras de segundo grado. Los bomberos le brindaron los primeros auxilios en el sitio para luego trasladarlo de emergencia al Hospital Pérez Carreño, donde recibió atención médica especializada por las lesiones sufridas tras el incendio del autobús.

Control de la situación

Los equipos de rescate y Protección Civil lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran por toda la unidad, evitando una situación de mayor riesgo para las personas que transitaban por la autopista.

Una vez apagado el fuego, las autoridades procedieron a realizar las maniobras para retirar el vehículo de la cuneta y restablecer el paso de vehículos que se vio severamente afectado durante gran parte de la mañana.

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