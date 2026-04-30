Huyó hacia Venezuela tras matar a su nuera: capturan a la asesina de la exreina de belleza Carolina Flores

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La suegra de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, acusada por su asesinato en la colonia Polanco de la Ciudad de México, fue detenida este miércoles, 29 de abril, en Venezuela.

De acuerdo con los reportes de su captura, autoridades mexicanas habían solicitado la emisión de una ficha roja de Interpol.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la detención de Erika María Guadalupe Herrera Coriand se dio por medio de la cooperación internacional.

La asesinó en presencia de su esposo e hijo

El crimen se remonta al pasado 15 de abril, cuando Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio en Polanco, una zona exclusiva de la capital mexicana.

Las investigaciones señalaron que la agresión ocurrió en el departamento que la modelo compartía con su esposo y su bebé de apenas ocho meses de edad.

El ataque fue cometido por su suegra, Erika “N”, quien le disparó cerca de siete veces con una pistola y luego huyó del lugar. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad del domicilio.

El hijo de la agresora, quien presenció el asesinato, denunció a su madre un día después de lo ocurrido, acción lo que generó cuestionamientos sobre posibles omisiones.

Siguen las investigaciones por la muerte de Carolina Flores

Tras confirmarse la identidad de la presunta agresora, la Fiscalía mexicana solicitó el apoyo de Interpol para emitir una ficha roja, instrumento que permite la búsqueda y detención de personas en más de 190 países, reseñó Infobae.

Finalmente, las autoridades lograron ubicar a Herrera Coriand en Venezuela, donde resultó detenida. Se inició el correspondiente proceso de extradición.

Carolina Flores Gómez era conocida por su participación en certámenes de belleza y por su vida como madre reciente. Su asesinato ocurrió en presencia de su hijo menor.

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