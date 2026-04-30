Hombre contrató a un policía para que golpeara a su exnovia hasta dejarla “paralizada”: su madre lo ayudó

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Un joven de origen latino resultó sentenciado tras declararse culpable por los actos violentos que cometió contra su exnovia, en complicidad con su madre.

Brayahan Agudelo cumplirá una condena en prisión por el estrangulamiento y otros delitos cometidos contra su víctima en Queens (Nueva York), con la ayuda de su madre, María Cruz.

El agresor enfrenta una condena de entre 13 y 17 años de cárcel por un violento ataque contra su exnovia y haber contratado a un oficial de policía encubierto para causarle daño.

Su madre también se declaró culpable en relación con el mismo caso.

Contrató a un policía para que golpeara a su exnovia

El hombre de 32 años solicitó al oficial, quien investigaba al acusado por otro caso, que “paralizara” a su exnovia a cambio de un arma de fuego o un automóvil, según la fiscalía.

“El acusado aterrorizó a su exnovia. Luego, cuando ya no pudo seguir haciéndolo porque se encontraba bajo custodia policial, su madre tomó su lugar”, reveló la fiscal de distrito, Melinda Katz.

“El grado de determinación al que el acusado estaba dispuesto a llegar para causar daño salió a la luz durante la investigación sobre su participación en una red de robo de automóviles”, añadió.

Agudelo, residente de Jackson Heights, se declaró culpable en diciembre de estrangulamiento, robo con allanamiento de morada, acoso, poner en peligro el bienestar de un menor, conspiración, robo con allanamiento de morada, desacato criminal y manipulación de testigos.

La pena impuesta por el juez del Tribunal Supremo, Michael Yavinsky, incluye un período de cinco años de supervisión posterior a su liberación.

Su madre, de 53 años, se declaró culpable de los cargos de manipulación de testigos y acoso; quedó sentenciada por la jueza del Tribunal Supremo, Frances Wang, a tres años de libertad condicional y 420 horas de servicio comunitario.

Instruyó a su madre para que acosara a su exnovia

Según la acusación formal, durante la noche del 10 de abril de 2025, Agudelo estranguló con sus manos a su exnovia dentro de su domicilio y provocó que la víctima perdiera el conocimiento.

La bebé de ambos, de dos años de edad, estaba en la habitación en ese momento. Cuando llegó la policía, Agudelo ya se había marchado. La víctima fue trasladada hasta un hospital.

Posteriormente, los días 14, 16, 22 y 25 de abril, la víctima llamó a las autoridades para informar que Agudelo estaba frente a la puerta de su apartamento. En cada una de esas ocasiones, el acusado huyó.

En horas de la madrugada del 24 de abril, Agudelo ingresó a la residencia de su exnovia a través de la ventana de un dormitorio y la amenazó con un cuchillo. Cuando ella intentó huir del apartamento, la tomó del cabello para impedir que se marchara y le arrebató su teléfono celular.

La víctima logró zafarse y abrió la puerta principal para pedir ayuda a gritos. Cuando llegó la policía, Agudelo ya había huido del apartamento.

Estaba implicado en operación de robo de autos

Más tarde ese mismo día, Agudelo habló con un agente de policía encubierto que investigaba robos de automóviles como parte de la “Operación Hellcat”. El acusado le preguntó al agente encubierto si podía “dejar parapléjica a su esposa”.

Al día siguiente le dijo al agente encubierto que quería que golpearan en la espalda a su exnovia y la dejaran físicamente discapacitada. Agudelo y el detective encubierto acordaron una compensación económica y una fecha para el ataque.

Finalmente, la policía arrestó a Agudelo el 25 de abril de 2025. Pero los días 28 y 29 de abril realizó llamadas telefónicas desde la cárcel a su madre y le ordenó que fuera al domicilio de su exnovia y a la escuela de sus nietos para convencerla de que no testificara en su contra.

El hombre le proporcionó a su madre un código de seguridad para acceder al edificio de apartamentos donde reside la víctima y le dio instrucciones específicas para evadir las cámaras de seguridad.

La Fiscalía de Queens y la policía gestionaron un alojamiento seguro para la víctima y su familia, reseñó El Diairo NY.

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