Inmigrante asesinado a tiros en frente de su negocio: ofrecen millonaria recompensa por información sobre el homicida

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El gobierno federal de Estados Unidos ofrece una recompensa multimillonaria por información relacionada con el crimen sin resolver del inmigrante Shakeel Khan, ocurrido en Johnson City, condado Broome de Nueva York.

De acuerdo con los informes del caso, durante la noche del 30 de marzo de 2019 Khan, nativo de Paquistán, fue asesinado a tiros por un agresor enmascarado frente a su restaurante, “Halal Bites” en Riverside Drive. El hombre realizaba el cierre del local, cerca de las 10:00 de la noche.

Asesinan a inmigrante en Brooklyn

Sus amigos relataron que Khan se había mudado a la zona desde Brooklyn dos años antes, con la intención de emprender su negocio y brindar una vida mejor a su familia.

“Khan fue asesinado al estilo de una ejecución frente a su negocio”, según el FBI.

En el momento de su muerte, el hombre era un residente legal de EEUU y “participaba abiertamente en actividades políticas en oposición a organizaciones terroristas en Pakistán”, según Voice of America.

Recompensa millonaria por información

Más tarde ese mismo año el FBI anunció una primera recompensa de 50 mil dólares por cualquier información que condujera a una detención.

No se ha dado a conocer el motivo por el cual el monto de la oferta de la agencia incrementó de manera drástica, pues las autoridades ahora ofrecen 5 millones de dólares, comentó PIX11 News.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, es responsable del aumento sustancial de la recompensa.

El FBI, la policía de Johnson City, localidad ubicada 288 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, y la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) continúan con las investigaciones del crimen.

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