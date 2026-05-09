Aplican nuevas trabas para la REAL ID en estados con gran población inmigrante: lo que debes saber hoy

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Desde este mes, los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) han comenzado a revisar más rigurosamente los documentos de "presencia legal", aplicando directrices de seguridad federal de manera más estricta bajo el estándar REAL ID.

Esta medida impacta fuertemente a quienes dependen de permisos de trabajo (EAD) y al colectivo DACA, generando retrasos que ponen en riesgo su estabilidad laboral.

Verificación rigurosa paraliza las renovaciones de licencias con Real ID

Con la actual administración federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha un sistema de rastreo de antecedentes más exhaustivo.

Según declaraciones oficiales recogidas por medios como La Nación y agencias de noticias en mayo de 2026, el gobierno está priorizando una revisión profunda para "garantizar la seguridad nacional", lo que ha llevado a que los tiempos de procesamiento de los permisos de trabajo (EAD) se extiendan de unas pocas semanas a más de seis meses.

Esta demora federal está causando un efecto dominó en las oficinas estatales. En Florida, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV) exige que cualquier no ciudadano presente documentos originales de inmigración vigentes.

Sin la tarjeta EAD física renovada, el sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) no valida la presencia legal, lo que impide que el solicitante obtenga incluso una extensión temporal de su licencia de conducir.

El impacto crítico en Florida y Texas es innegable

Fuentes legales especializadas, como el bufete Vasquez Law, advierten que la situación en Florida es especialmente complicada.

Los conductores ahora deben presentar pruebas de identidad primaria, como un pasaporte extranjero junto con sus documentos de USCIS que validen su estatus.

Si su permiso de trabajo ha caducado y la renovación está atrapada en USCIS, el DMV de Florida a menudo rechaza el trámite para obtener la REAL ID, dejando a trabajadores esenciales sin una forma legal de transporte para llegar a sus empleos.

En Texas, el Departamento de Vehículos Motorizados (TxDMV) ha actualizado sus requisitos de identificación este año.

Según los boletines de procedimientos de 2026, aunque algunas renovaciones de registro de vehículos han recibido prórrogas, conseguir la licencia REAL ID sigue dependiendo de una verificación rigurosa de documentos que deben estar vigentes en el momento de la cita.

El drama de DACA para obtener licencia con Real ID: de semanas a meses de espera

Los beneficiarios de DACA, conocidos como "Dreamers", reportan los tiempos de espera más largos desde 2016.

Mientras que en años anteriores la mediana de espera era de 15 días, datos de USCIS de finales de abril de 2026 sitúan el promedio en 122 días, con casos que superan los 180 días.

"El proceso de renovación solía ser predecible, pero ahora es un agujero negro informativo", señalan grupos de defensa de derechos migratorios.

Esta incertidumbre ha provocado que muchos pierdan sus empleos al no poder presentar una licencia de conducir válida o un permiso de trabajo vigente a sus empleadores, quienes están obligados a cumplir con las verificaciones del formulario I-9.

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