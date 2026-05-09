Encendido de la Fuente Buckingham este sábado: así inicia el verano en Chicago con eventos gratuitos

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Este sábado 9 de mayo de 2026, la ciudad de Chicago, Illinois, recupera uno de sus latidos más potentes. Tras el habitual receso invernal, la emblemática Fuente Buckingham en Grant Park volverá a la vida.

Esto, con el evento anual “Switch on Summer”, marcando el inicio de la temporada de festivales y actividades al aire libre en la “Ciudad de los Vientos”.

La ceremonia, que llega a su duodécima edición bajo este formato festivo, no es solo un espectáculo visual; es un punto de encuentro para familias y residentes que buscan disfrutar de los espacios públicos de la ciudad de forma gratuita.

Una tradición que roza el centenario

Inaugurada oficialmente el 26 de mayo de 1927, la Fuente Buckingham es considerada una de las fuentes más grandes del mundo.

Fue donada por Kate Buckingham en memoria de su hermano, Clarence, y diseñada bajo un estilo rococó inspirado en la Fuente de Latona del Palacio de Versalles.

Su arquitectura simboliza al Lago Michigan, representado por la piscina principal, mientras que las cuatro esculturas de caballitos de mar que la rodean rinden homenaje a los estados que colindan con el lago: Illinois, Wisconsin, Michigan e Indiana.

Cronograma del evento:

El Distrito de Parques de Chicago ha preparado una jornada multicultural que refleja la diversidad de sus habitantes. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público general:

11:30 a. m. | Apertura oficial del evento.

| Apertura oficial del evento. 11:45 a. m. | Presentación artística: Clinard Dance junto al Steadfast Dance Center.

| Presentación artística: Clinard Dance junto al Steadfast Dance Center. 11:55 a. m. | Ceremonia oficial de encendido: El momento cumbre donde el agua alcanza su máxima altura.

| El momento cumbre donde el agua alcanza su máxima altura. 12:20 p. m. | Actuación musical: Chroma, de la organización Hearing in Color.

| Actuación musical: Chroma, de la organización Hearing in Color. 12:40 p. m. | Danza vibrante: Bollywood Groove.

| Danza vibrante: Bollywood Groove. 1:00 p. m. | Cierre de la celebración.

Seguridad y clima: aunque el evento es a las 11:30 a.m., se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar cerca de la barandilla. Dado que el clima en Chicago puede ser cambiante en mayo, se sugiere llevar una chaqueta ligera debido a la brisa del lago.

Guía de servicio para el visitante

Costo: El acceso a la fuente y al evento es totalmente gratuito .

El acceso a la fuente y al evento es totalmente . Ubicación: 301 S. Columbus Dr, dentro de Grant Park.

301 S. Columbus Dr, dentro de Grant Park. Transporte: Se recomienda el uso de transporte público (CTA). Las estaciones de tren más cercanas son Harrison (Línea Roja) y Harold Washington Library (Líneas Café, Naranja, Rosa y Púrpura).

Se recomienda el uso de transporte público (CTA). Las estaciones de tren más cercanas son Harrison (Línea Roja) y Harold Washington Library (Líneas Café, Naranja, Rosa y Púrpura). Temporada de agua: Una vez encendida, la fuente funcionará diariamente hasta mediados de octubre, ofreciendo espectáculos de luces y música cada hora al anochecer.

Los residentes y visitantes deben tener en cuenta que:

Espectáculos nocturnos: a partir del encendido, cada noche la fuente ofrece un show de luces y música de 20 minutos que comienza al anochecer y se repite cada hora (normalmente hasta las 10:30 p.m. o 11:00 p.m.). Es un plan ideal y económico para familias.

a partir del encendido, cada noche la fuente ofrece un show de luces y música de 20 minutos que comienza al anochecer y se repite cada hora (normalmente hasta las 10:30 p.m. o 11:00 p.m.). Es un plan ideal y económico para familias. Accesibilidad: El área que rodea la fuente es completamente accesible para personas en silla de ruedas o familias con cochecitos de bebés (strollers), lo que la convierte en una actividad inclusiva.

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