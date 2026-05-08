¿Buscas gasolina barata en EEUU? Estos estados la tienen en menos de $4

Suscríbete a nuestros canales

El precio de los combustibles en Estados Unidos ha retomado una tendencia alcista que sitúa el promedio nacional de la gasolina regular en los $4.536 por galón, una cifra que no se registraba desde el verano de 2022.

Este incremento, impulsado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo, representa un golpe directo al bolsillo de las familias estadounidenses, que han visto subir el costo del llenado del tanque en $1.50 desde febrero.

Mientras estados como California ya superan la barrera de los $6 debido a regulaciones ambientales estrictas, la cercanía a centros de refinación y las variaciones en los impuestos estatales permiten que una reducida parte del país aún mantenga tarifas más accesibles.

Gasolina económica

Según detalla Solo Dinero, estos estados de EEUU tienen el galón de gasolina en menos de $4

Oklahoma

Georgia

Mississippi

Louisiana

Arkansas

Nebraska

Texas

Kansas

Recuerde

Resulta importante monitorear la evolución de los precios en el Medio Oeste, donde regiones como Ohio y Michigan han reportado subidas aceleradas en tiempos récord.

La infraestructura energética y la capacidad de distribución local juegan un papel determinante en estas diferencias regionales, pero la presión inflacionaria global sugiere que la ventana de precios bajos podría cerrarse pronto.

Ante la persistente volatilidad del mercado petrolero, los analistas advierten que llenar el vehículo seguirá siendo un desafío financiero para quienes dependen de la movilidad diaria en un contexto de altos costos en vivienda y alimentos.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube