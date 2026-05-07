¿Adiós a los taxis tradicionales? La nueva función de Airbnb cambia tus viajes para siempre

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb expande su ecosistema digital al integrar traslados privados desde el aeropuerto directamente en su aplicación móvil.

Mediante una alianza estratégica con la empresa Welcome Pickups, los viajeros ahora tienen la posibilidad de programar viajes con conductores particulares en más de 125 ciudades clave de Europa, Asia y América Latina, incluyendo destinos de alta demanda como París y la Ciudad de México.

Esta iniciativa representa un avance importante dentro de la división "Airbnb Services", lanzada en mayo de 2025, la cual busca centralizar todas las necesidades logísticas del turista en una sola interfaz para evitar los cargos sorpresa y la inseguridad del transporte informal.

Servicio de primera

El sistema garantiza una experiencia personalizada donde el conductor recibe al huésped con un letrero de identificación, ofreciendo además la opción de gestionar el trayecto de retorno al terminal aéreo desde la sección de "Viajes".

Tras un exitoso periodo de prueba a inicios de 2026, donde el servicio obtuvo una puntuación de 4,96 sobre 5, la compañía planea llevar esta función a nuevos mercados globales durante el resto del año según detalla El Tiempo Latino.

Aunque la expansión hacia Estados Unidos aún no tiene una fecha confirmada, la automatización de estos servicios adicionales marca una tendencia clara en la industria del turismo, donde la comodidad del primer y último tramo del viaje define la fidelidad del usuario moderno.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube