Walmart y Costco ofrecen regalos para el Día de la Madre por $5: estas son las opciones

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Las cadenas de tiendas más grandes de Estados Unidos, Walmart y Costco, han lanzado sus estrategias comerciales para el Día de las Madres 2026, enfocándose en la versatilidad de precios.

Ante la proximidad del 10 de mayo, ambas empresas buscan captar al consumidor que prioriza el ahorro sin sacrificar la calidad, ofreciendo desde detalles simbólicos hasta tecnología de alta gama.

Esta competencia resulta importante para el mercado minorista, ya que el gasto promedio en esta festividad suele representar una de las mayores inyecciones de capital para el sector retail durante el primer semestre del año.

Regalos

Según detalla Solo Dinero, estas son las ofertas que trae cada cadena minorista para el Día de la Madre y que cuestan $5 o menos:

Walmart ofrece velas aromáticas, tazas con diseños exclusivos, flores artificiales decorativas y accesorios de moda como bufandas o aretes por $10 o menos. Regalos Premium: Fragancias de marcas reconocidas, bolsos de diseñador y gadgets tecnológicos para el cuidado personal.

ofrece velas aromáticas, tazas con diseños exclusivos, flores artificiales decorativas y accesorios de moda como bufandas o aretes por $10 o menos. Regalos Premium: Fragancias de marcas reconocidas, bolsos de diseñador y gadgets tecnológicos para el cuidado personal. Costco ofrece estos regalos desde los $40 hasta los $100: Torres de frutas con dulces, arreglos de chocolates finos y cajas de galletas decoradas listas para envío. Cafeteras tipo barista profesionales, electrodomésticos de última generación y utensilios de cocina de alta gama.

Recuerde

Mientras Walmart lidera en compras rápidas y presupuestos ajustados, Costco se posiciona como el destino ideal para obsequios de mayor volumen o que requieren envío directo al domicilio.

En 2026, la tendencia del consumidor estadounidense se inclina hacia la optimización del presupuesto, demostrando que el valor emocional de un regalo se potencia con una compra inteligente y planificada.

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