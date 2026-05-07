Ross Dress for Less se vuelve la opción favorita para el regalo del Día de las Madres: por qué

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A pocos días de celebrarse el Día de las Madres, la cadena de tiendas de descuentos Ross Dress for Less en Estados Unidos (EEUU) se vuelve el destino preferido de miles de compradores.

A través de plataformas como TikTok e Instagram, usuarios comparten sus hallazgos, donde demuestran que en el gigante norteamericano es posible conseguir marcas premium a precios de liquidación.

La tendencia para este mayo de 2026 se aleja del consumo excesivo y prioriza los "regalos con intención": detalles útiles, de marca y estéticos que se encuentran en las famosas estanterías de Ross desde Florida hasta Texas.

Los regalos "top" que son virales en EEUU

Según los recorridos de "personal shoppers" y expertos en ahorros, estas son las categorías que están desapareciendo de los estantes en territorio estadounidense:

Sets de spa y autocuidado: Kits de cremas y jabones de marcas de lujo que en Ross se consiguen por una fracción de su precio original.

Moda de Primavera: Vestidos y conjuntos ideales para el clima actual en Estados Unidos, con descuentos de hasta el 70%.

Accesorios de marca: Carteras, relojes y perfumes de diseñador que se han vuelto el objetivo principal de quienes buscan "calidad a precio Ross".

Una de las recomendaciones más virales entre la comunidad hispana en EEUU es la creación de kits temáticos.

Muchos aprovechan los bajos precios para armar cajas de regalo completas y enviarlas a sus familiares en otros países, incluyendo Venezuela, a través de servicios de puerta a puerta.

¿Por qué Ross domina la temporada en el norte?

El éxito de la tienda este 2026 en EEUU responde a la necesidad de optimizar el presupuesto:

Marcas a precios de outlet: Es la principal ventaja competitiva frente a otras tiendas departamentales.

Todo en un solo lugar: Permite resolver el regalo de último momento sin necesidad de visitar varios centros comerciales.

Inventario constante: La renovación diaria de mercancía asegura que siempre haya algo nuevo para sorprender a mamá.

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