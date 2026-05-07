Planes gratis o económicos para el Día de la Madre 2026 en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

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Este domingo 10 de mayo de 2026, la comunidad hispana en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se prepara para una de las festividades más importantes del año: el Día de la Madre.

Más allá de los regalos materiales, la tendencia este año es el "tiempo de calidad" en espacios abiertos y eventos culturales que, en muchos casos, no requieren de un gran presupuesto.

A continuación, presentamos una selección estratégica de lugares y actividades diseñadas para disfrutar en familia, con opciones que van desde festivales históricos hasta parques naturales de acceso gratuito.

Nueva York: naturaleza y cultura

La Gran Manzana y sus alrededores ofrecen este año una cartelera vibrante centrada en la floración primaveral.

Festival de Tulipanes de Albany (9 y 10 de mayo): en el histórico Washington Park, podrás caminar entre más de 140,000 tulipanes. Es ideal para fotos familiares.

Incluye música en vivo y una zona especial para niños (KidZone), lo que lo hace perfecto si hay nietos en el grupo.

Fiesta en el Jardín Botánico de Nueva York (El Bronx): durante todo el fin de semana, el jardín ofrece su tradicional celebración con música, juegos de jardín y áreas habilitadas para pícnic.

Es una excelente opción para quienes viven en los cinco condados.

Festival de la Lila de Rochester: para quienes deseen un viaje corto de fin de semana, este es el festival gratuito más grande de su tipo.

Las fragancias y los colores son espectaculares para un paseo tranquilo.

Dato útil: recuerda que muchos museos de la ciudad, como el Brooklyn Museum o el Queens Museum, tienen políticas de "paga lo que desees" o entradas gratuitas en horarios específicos. Revisa sus webs oficiales antes de ir.

Nueva Jersey: el "Estado Jardín" hace honor a su nombre

Si prefieres evitar las multitudes de la ciudad, Nueva Jersey ofrece alternativas de costa y bosque que son auténticos refugios.

Festival de Azaleas en Hamilton (Sayen Gardens): un evento clásico que regresa con fuerza este 2026. Los jardines botánicos estarán en pleno apogeo. Es gratuito y ofrece una atmósfera de paz inigualable.

un evento clásico que regresa con fuerza este 2026. Los jardines botánicos estarán en pleno apogeo. Es gratuito y ofrece una atmósfera de paz inigualable. Spring Bazaar en Asbury Park y Long Branch: si mamá prefiere las compras artesanales y la brisa marina, estos mercados junto a la playa ofrecen música en vivo, flores frescas y gastronomía local desde el mediodía.

si mamá prefiere las compras artesanales y la brisa marina, estos mercados junto a la playa ofrecen música en vivo, flores frescas y gastronomía local desde el mediodía. Domingo gratis en iPlay America (Freehold): para las madres que buscan diversión activa, este centro de atracciones suele ofrecer entrada o pases gratuitos para las mamás en su día (verificar disponibilidad de cupones en su web).

para las madres que buscan diversión activa, este centro de atracciones suele ofrecer entrada o pases gratuitos para las mamás en su día (verificar disponibilidad de cupones en su web). Caminatas guiadas en Tenafly y Short Hills: el Centro de Naturaleza Tenafly organiza recorridos suaves por el bosque, ideales para todas las edades, terminando usualmente con un refrigerio ligero.

Connecticut: ferias y béisbol

Mercados de East End Park: el sábado 9 de mayo, Winsted y otras localidades transforman sus parques en mercados pintorescos con chocolates artesanales y flores, ideales para un detalle de último minuto.

el sábado 9 de mayo, Winsted y otras localidades transforman sus parques en mercados pintorescos con chocolates artesanales y flores, ideales para un detalle de último minuto. Hartford Yard Goats: para las familias fanáticas del béisbol, el estadio de Hartford suele organizar promociones especiales y concursos para las madres durante el juego dominical.

Información adicional para una mejor experiencia

Transporte y estacionamiento: para los eventos en Albany o el Garden State Plaza, se recomienda llegar antes de las 10:00 AM. El estacionamiento en días festivos suele llenarse rápido. Preparación para pícnic: si optas por un parque (como Central Park o Liberty State Park), recuerda que el consumo de alcohol está prohibido en áreas públicas. Lleva mantas impermeables, ya que el suelo puede estar húmedo por las lluvias de mayo. Clima: el pronóstico para este fin de semana de mayo suele ser variable. Se recomienda vestir en "capas" y llevar protector solar, incluso si está nublado. Estatus y seguridad: la mayoría de estos eventos son en espacios públicos o parques estatales abiertos a toda la comunidad sin distinción. Los parques de la ciudad de Nueva York son zonas seguras y acogedoras para todos los residentes.

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