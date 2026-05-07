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Planes gratis o económicos para el Día de la Madre 2026 en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut

La tendencia para celebrar este año es el "tiempo de calidad" en espacios abiertos y eventos culturales

Por Nayzai Saavedra
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 02:40 pm

Este domingo 10 de mayo de 2026, la comunidad hispana en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se prepara para una de las festividades más importantes del año: el Día de la Madre.

Más allá de los regalos materiales, la tendencia este año es el "tiempo de calidad" en espacios abiertos y eventos culturales que, en muchos casos, no requieren de un gran presupuesto.

A continuación, presentamos una selección estratégica de lugares y actividades diseñadas para disfrutar en familia, con opciones que van desde festivales históricos hasta parques naturales de acceso gratuito.

Nueva York: naturaleza y cultura

La Gran Manzana y sus alrededores ofrecen este año una cartelera vibrante centrada en la floración primaveral.

  • Festival de Tulipanes de Albany (9 y 10 de mayo): en el histórico Washington Park, podrás caminar entre más de 140,000 tulipanes. Es ideal para fotos familiares.

Incluye música en vivo y una zona especial para niños (KidZone), lo que lo hace perfecto si hay nietos en el grupo.

  • Fiesta en el Jardín Botánico de Nueva York (El Bronx): durante todo el fin de semana, el jardín ofrece su tradicional celebración con música, juegos de jardín y áreas habilitadas para pícnic.

Es una excelente opción para quienes viven en los cinco condados.

  • Festival de la Lila de Rochester: para quienes deseen un viaje corto de fin de semana, este es el festival gratuito más grande de su tipo.

Las fragancias y los colores son espectaculares para un paseo tranquilo.

Dato útil: recuerda que muchos museos de la ciudad, como el Brooklyn Museum o el Queens Museum, tienen políticas de "paga lo que desees" o entradas gratuitas en horarios específicos. Revisa sus webs oficiales antes de ir.

Nueva Jersey: el "Estado Jardín" hace honor a su nombre

Si prefieres evitar las multitudes de la ciudad, Nueva Jersey ofrece alternativas de costa y bosque que son auténticos refugios.

  • Festival de Azaleas en Hamilton (Sayen Gardens): un evento clásico que regresa con fuerza este 2026. Los jardines botánicos estarán en pleno apogeo. Es gratuito y ofrece una atmósfera de paz inigualable.
  • Spring Bazaar en Asbury Park y Long Branch: si mamá prefiere las compras artesanales y la brisa marina, estos mercados junto a la playa ofrecen música en vivo, flores frescas y gastronomía local desde el mediodía.
  • Domingo gratis en iPlay America (Freehold): para las madres que buscan diversión activa, este centro de atracciones suele ofrecer entrada o pases gratuitos para las mamás en su día (verificar disponibilidad de cupones en su web).
  • Caminatas guiadas en Tenafly y Short Hills: el Centro de Naturaleza Tenafly organiza recorridos suaves por el bosque, ideales para todas las edades, terminando usualmente con un refrigerio ligero.

Connecticut: ferias y béisbol

  • Mercados de East End Park: el sábado 9 de mayo, Winsted y otras localidades transforman sus parques en mercados pintorescos con chocolates artesanales y flores, ideales para un detalle de último minuto.
  • Hartford Yard Goats: para las familias fanáticas del béisbol, el estadio de Hartford suele organizar promociones especiales y concursos para las madres durante el juego dominical.

Información adicional para una mejor experiencia

  1. Transporte y estacionamiento: para los eventos en Albany o el Garden State Plaza, se recomienda llegar antes de las 10:00 AM. El estacionamiento en días festivos suele llenarse rápido.
  2. Preparación para pícnic: si optas por un parque (como Central Park o Liberty State Park), recuerda que el consumo de alcohol está prohibido en áreas públicas. Lleva mantas impermeables, ya que el suelo puede estar húmedo por las lluvias de mayo.
  3. Clima: el pronóstico para este fin de semana de mayo suele ser variable. Se recomienda vestir en "capas" y llevar protector solar, incluso si está nublado.
  4. Estatus y seguridad: la mayoría de estos eventos son en espacios públicos o parques estatales abiertos a toda la comunidad sin distinción. Los parques de la ciudad de Nueva York son zonas seguras y acogedoras para todos los residentes.

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