Ley de Inteligencia Artificial se estanca en Florida: qué significa para ti (+ Cómo proteger tus datos)

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El vertiginoso avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha encontrado un obstáculo legislativo en Florida. A pesar del impulso del gobernador Ron DeSantis para establecer un marco regulatorio estricto, la propuesta -conocida como el AI Bill of Rights- ha quedado estancada en la legislatura estatal, dejando al "Estado del Sol" a la espera de lineamientos federales.

El núcleo de la propuesta

El proyecto de ley buscaba establecer protecciones similares a las ya vigentes en estados como California y Colorado.

Sus pilares fundamentales se centraban en la privacidad de los datos y la transparencia hacia el consumidor.

Entre las medidas más severas se incluían multas de hasta 50.000 dólares por violación para las empresas que incumplieran las normas de almacenamiento y venta de información personal.

Silka González, experta en ciberseguridad y presidenta de ERM Protect, enfatiza la necesidad de esta claridad:

"El consumidor tiene que saber si está hablando con una máquina o con un individuo; tiene que ser explícito".

¿Por qué fracasó la medida?

Aunque el Senado de Florida mostró disposición para avanzar, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, encabezado por Daniel Pérez, decidió no considerar la propuesta durante la sesión.

Esta decisión responde a una alineación con la postura de figuras nacionales que argumentan que la regulación de tecnologías emergentes debe centralizarse a nivel federal para evitar un mosaico de leyes estatales contradictorias.

Preocupaciones sobre la mesa ´

El gobernador DeSantis justificó la urgencia de estas reglas citando riesgos potenciales para los menores de edad, refiriéndose a interacciones inapropiadas o peligrosas documentadas en diversos programas de IA generativa.

No obstante, la postura de la Cámara fue tajante: por ahora, Florida no legislará de forma independiente en esta materia.

La brecha entre ley y tecnología

Este estancamiento refleja un fenómeno recurrente: la tecnología evoluciona a una velocidad que los procesos legislativos rara vez logran alcanzar.

Por el momento, el manejo de la información, el uso de algoritmos y la protección contra el fraude mediante IA en Florida seguirán bajo la normativa general vigente, a la espera de que el Congreso de los Estados Unidos tome cartas en el asunto.

Cómo protegerte ante la falta de leyes específicas

Al no existir aún una "Carta de Derechos de IA" en Florida, es fundamental que como usuario tomes medidas preventivas:

Verifica la fuente: antes de compartir datos personales (seguro social, cuentas bancarias, estatus migratorio) con un chatbot, asegúrate de que sea un canal oficial de la entidad.

antes de compartir datos personales (seguro social, cuentas bancarias, estatus migratorio) con un chatbot, asegúrate de que sea un canal oficial de la entidad. Transparencia: si sospechas que estás interactuando con una IA en un servicio de atención al cliente, tienes derecho a preguntar si es un sistema automatizado.

si sospechas que estás interactuando con una IA en un servicio de atención al cliente, tienes derecho a preguntar si es un sistema automatizado. Privacidad de datos: revisa la configuración de privacidad en aplicaciones de IA comunes (como ChatGPT o Gemini) para limitar el uso de tus conversaciones en el entrenamiento de sus modelos.

Postura Federal: a nivel federal, la administración actual y el Congreso han estado debatiendo el Algorithmic Accountability Act, pero la polarización política ha dificultado un consenso total, lo que deja a los estados en un limbo legal.

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