Nueva York activa la entrega de cascos y luces gratis: consulta los requisitos y puntos de entrega

El Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT) está regalando cascos y luces de alta visibilidad a miles de residentes en los cinco condados.
Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los accidentes en una ciudad donde el ciclismo ha alcanzado cifras récord.
Según la Oficina del Alcalde de NYC y el Comisionado del DOT, Mike Flynn, el programa no solo se trata de entregar el equipo, sino que también incluye ajustes personalizados realizados por educadores viales para asegurarse de que cada casco cumpla su función protectora.
¿Cuándo y dónde puedes conseguir tu casco y luces gratis en Nueva York?
La distribución se llevará a cabo durante mayo y junio de 2026. Las autoridades han planeado eventos estratégicos en parques, puentes y ciclovías principales.
Aquí te dejamos el calendario oficial que consultamos en NYC.gov.
Próximas fechas para la entrega de cascos (Fitting Events):
En estos eventos, expertos del DOT ajustarán el casco a tu medida, así que es importante que estés presente.
- 9 de mayo: Crocheron Park, Queens (11 a.m. – 3 p.m.).
- 16 de mayo: The Parade Grounds en Prospect Park, Brooklyn (11 a.m. – 3 p.m.).
- 17 de mayo: Spuyten Duyvil Playground, El Bronx (11 a.m. – 3 p.m.).
- 30 de mayo: Entrada de Prospect Park West Drive, Brooklyn (11 a.m. – 3 p.m.).
- 5 de junio: Anne Loftus Playground, Manhattan (11 a.m. – 3 p.m.).
- 13 de junio: Hunters Point South Park, Queens (11 a.m. – 3 p.m.).
Próximas fechas para la entrega de luces de bicicleta
Las luces se distribuyen generalmente en horarios vespertinos, cerca de los puntos donde hay más ciclistas:
- 12 de mayo: Carril bici de Skillman Ave & 43rd St, Queens (4 p.m. – 7 p.m.).
- 19 de mayo: Brooklyn Bridge Promenade (4 p.m. – 7 p.m.).
- 22 de mayo: Prospect Park Machate Circle, Brooklyn (4 p.m. – 7 p.m.).
- 26 de mayo: Hudson River Greenway & W 97th St, Manhattan (4 p.m. – 7 p.m.).
Requisitos para acceder al beneficio para ciclistas en Nueva York
De acuerdo con las directrices del NYC Department of Transportation, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta:
Presencia física: Es necesario que estés presente para recibir el casco; no se permite recoger equipos para otras personas.
Menores de edad: Los niños y adolescentes deben ir acompañados por un padre o tutor legal para firmar el formulario de consentimiento.
Disponibilidad: Los suministros son limitados y se entregan por orden de llegada. Se recomienda llegar al menos 30 minutos antes de que comience el evento.
¿Por qué es vital este programa de seguridad?
La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani resalta que desde que comenzó este programa en 2007, se han entregado más de 350.000 cascos.
En una ciudad con un tráfico tan denso como Nueva York, usar casco y luces no es solo una recomendación, sino una herramienta esencial para salvar vidas.
Para verificar cambios de última hora debido al clima o para añadir nuevas fechas, el DOT sugiere visitar el portal oficial nyc.gov/BikeEvents.
